Подведены итоги электронного голосования в Курской и Ярославской областях

13.09.2020, 22:48, Новости дня

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев подвел итоги дистанционного электронного голосования в Курской и Ярославской областях.

По его словам, «все сработало, все вполне надежно». Он выразил уверенность, что «по результату ни у кого не будет никаких претензий, потому он объективно отражает то волеизъявление, которое проявлено людьми».

«Мы видим, что это быстро и красиво», – приводит его слова РИА «Новости».

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской области лидирует Алексей Золотарев, набравший 7373 голосов, в Ярославской – Андрей Коваленко, за которого проголосовали 8695 участников электронного дистанционного голосования.

Заявления на участие в электронном голосовании подали более 31 тыс. человек: в Курской области – 13184, в Ярославской – 18384.

Явка на дистанционном голосовании составила 90,59% и 91,54% соответственно.

Напомним, в пятницу в РФ стартовали выборы в регионах, которые впервые прошли в новом формате. Проголосовать можно было в течение трех дней, а не только в воскресенье. На довыборах депутатов Госдумы в двух регионах – Курской и Ярославской областях – избиратели могли проголосовать через интернет.