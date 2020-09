В Лос-Анджелесе неизвестный тяжело ранил двух полицейских. Трамп потребовал смертной казни для преступника

13.09.2020, 22:30, Новости дня

12 сентября в Лос-Анджелесе неизвестный подошел к патрульному автомобилю и несколько раз выстрелил через стекло в сидевших там заместителей местного шерифа, а затем скрылся.

Управление шерифа разместило в Twitter кадры расстрела, отметив, что полицейские ничем не провоцировали нападавшего.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Злоумышленник объявлен в розыск.

Газета Los Angeles Times выяснила, что 31-летняя женщина и 24-летний мужчина ранены в голову, они до сих пор в критическом состоянии.

Во время пресс-конференции полицейских чиновников собралась толпа протестующих, которые перекрыли въезды к больнице. Люди выкрикивали в адрес раненых: “Пусть они умрут”.

Тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на происшествие в Лос-Анджелесе твитом: “Если полицейские умрут, необходим быстрый суд со смертной казнью для убийцы. Только так это можно остановить”.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

В Калифорнии действует мораторий на смертную казнь.

Массовые выступления против полицейских в США спровоцированы инцидентом в Миннеаполисе, где во время задержания патрульными умер афроамериканец Джордж Флойд.