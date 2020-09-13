 

В Лос-Анджелесе неизвестный тяжело ранил двух полицейских. Трамп потребовал смертной казни для преступника

13.09.2020, 22:30, Новости дня

12 сентября в Лос-Анджелесе неизвестный подошел к патрульному автомобилю и несколько раз выстрелил через стекло в сидевших там заместителей местного шерифа, а затем скрылся.

Управление шерифа разместило в Twitter кадры расстрела, отметив, что полицейские ничем не провоцировали нападавшего.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Злоумышленник объявлен в розыск.

Газета Los Angeles Times выяснила, что 31-летняя женщина и 24-летний мужчина ранены в голову, они до сих пор в критическом состоянии.

Во время пресс-конференции полицейских чиновников собралась толпа протестующих, которые перекрыли въезды к больнице. Люди выкрикивали в адрес раненых: “Пусть они умрут”.

Тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на происшествие в Лос-Анджелесе твитом: “Если полицейские умрут, необходим быстрый суд со смертной казнью для убийцы. Только так это можно остановить”.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

В Калифорнии действует мораторий на смертную казнь.

Массовые выступления против полицейских в США спровоцированы инцидентом в Миннеаполисе, где во время задержания патрульными умер афроамериканец Джордж Флойд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Российские ученые нашли свидетельства природного происхождения коронавируса

11.08 / Внеочередная сессия Рады может состояться 25 августа – Гетманцев

04.08 / Обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького отправили под домашний арест

14.08 / Нурмагомедов не смог понять суть происходящего в Белоруссии

24.07 / Американский врач – самое эффективное средство от COVID-19 — маски

24.07 / VOAэкспресс 23 июля 2020

02.07 / Новак Джокович поможет сербскому городу в борьбе с коронавирусом

14.09 / Кроссовер Geely Coolray приехал в Малайзию, как Proton X50

29.06 / “Третья операция за пять лет”. Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики по состоянию здоровья

01.07 / Гол Роналду помог “Ювентусу” переиграть “Дженоа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска