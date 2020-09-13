«Деда твоего сгубили в тюрьме»

13.09.2020, 22:15, Разное

В РФ реабилитируют жертв, а памятники ставят — палачам.

В.И. Лукичев (в центре). Фото из семейного архива

Мой дед был арестован 30 апреля 1932 года. 7 мая был в первый раз допрошен. В деревне Бабино на руках его жены Анны остались четверо детей, младшему Василию исполнился один год. Больше он их не увидит.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ В.И. ЛУКИЧЕВА

«Перед тем, как меня завербовать, Кошинский мне говорил: "Вот тебе как больному человеку нужен белый хлеб, а его у тебя нет. В этом виновата Советская власть. С этой властью доживем до того, что скоро не будет и черного хлеба. Будет голод, и везде будут валяться трупы людей. Так жить больше нельзя, нужно восставать против Советской власти, свергнуть ее, и тогда жизнь будет хорошая"».

(показания обвиняемого В.И. Лукичева, т. II, стр. 293)

Язву желудка дед получил на фронтах Первой мировой войны.

План восстания поражал своей масштабностью. Движение восставших крестьян должно было начаться в деревне Сиемской, по пути следования к ним должны были присоединиться крестьяне и переселенцы других деревень и поселков. В Сямже повстанцы должны были нанести удар по ГПУ, милиции, РИКу, а завладев оружием, устремиться на Харовскую, где к ним присоединятся рабочие лесопильного и стекольного заводов. Из Харовска волна восстания должна была докатиться до Вологды, вобрать в себя части расквартированной в ней 10-й дивизии, в Кущубе ночью напасть на лагерь Красной армии и присоединить к себе бойцов. Далее путь повстанческой армии должен был лежать на Ленинград. И в случае неудачи предполагалась возможность уйти в Финляндию.

Спецпоселенцы, 1930-е. Фото: russianphoto.ru

Интересно, что вооружение повстанческой армии вполне соответствовало поставленным задачам.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ КОШИНСКОГО

«Точного учета вооружения у нас не было. В основном рассчитывали на дробовики. Оружие имелось у Николая Кошкина: револьвер и трехлинейная винтовка с 30 патронами, а у Николая Курбатова — револьвер. Лично я достал две винтовки у Некрасова В.Н., который работал лесником, 5 штук охотничьих ружей и один винтовочный обрез. Остальное оружие рассчитывали добыть путем экспроприации в Сямженском райисполкоме».

В процессе обысков было изъято 23 охотничьих ружья и револьвер системы «Кольт» у сельского врача Кошинского.

КОШИНСКИЙ — О ПРОВЕДЕННОЙ ИМ ВЕРБОВОЧНОЙ РАБОТЕ

«Когда я еще в период организационной работы ездил в Сиемскую, заезжал в Бабино, останавливался в доме Лукичева. С последним я имел разговор об организации, о нелегальных собраниях, о плане восстания. Лукичев к этому делу отнесся сочувственно. В той же деревне Бабино вторым человеком, с которым я имел беседы о плане восстания, был Звездин Николай Григорьевич. Третьим человеком у меня в Бабино был Леонид Коробкин, кулак. Последнего вербовал в организацию Кошкин Николай».

(показ. обв. Кошинскоrо А.Д., т. II, стр. 24)

На нелегальных собраниях отдельные их участники требовали немедленного выступления против Советской власти.

Активный член контрреволюционной организации Жуков показывает: «На собрании актива (обращаясь к Кошинскому) Кошкин Ф.А. говорил: "Tы тянешь нас целый гoд. Нужно давно бы расправиться с этой варварской властью и не давать ей мучить мужика"».

Спецпоселенцы, 1930-е. Фото: russianphoto.ru

Жихарев говорил: «Надо действовать, медлить нельзя, чем дольше медлим, тем даем больше возможности укрепляться советским паразитам».

Курбатов Н.Ф. сказал: «Раз мы пошли против собак коммунистов, то не нужно им давать пощады» (показ. обв. Жукова П.И., т. I, стр. I67).

Но восстание не состоялось.

О ПРИЧИНАХ ПРОВАЛА (ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА)

«Намеченное вооруженное восстание в лето 1931 г. не состоялось лишь в силу отсутствия единодушия участников организации. Это основная причина, по которой не осуществили намеченное нами контрреволюционное восстание для свержения Советской власти».

(показ. обв. Кошинскоrо А.Д., том II, стр. 33)

Весной 1932 года начались аресты. И уже 27 июля уполномоченный СПО Вологодского Оперсектора ПП ОГПУ С.К. Копосов, «рассмотрев материал следствия по делу № 852 о контррев. повстанческой организации в Харовском районе Севкрая по обвинению гр-н Кошинского и друг., в числе 42 человек, постановил:

1. КОШИНСКИЙ А.Д. обвиняется в том, что:

Организовал к-р. повстанческую организацию в Харовсхом районе Севкрая, с целью свержения Советской власти, путем вооруженного восстания и являлся ее руководителем.

Являлся организатором нелегальных собраний.

Пытался организовать повстанческие ячейки на промышленных предприятиях г. Ленинграда.

Вел систематическую агитацию, направленную к срыву хозполит. мероприятий Советской власти и призывал к этому участников организации.

Давал установку участникам организации на совершение террористических актов, т.е. в преступлении, предусмотренном статьями I9, 58-2 УК.

24. ЗВЕЗДИН Николай Григорьевич. 25. ЧЕСНОКОВ Семен Иванович. 26. ЛУКИЧЕВ Василий Иванович обвиняются в том, что:

Являлись активными участниками к.р. повстанческой организации,

Являлись активными участниками нелегальных собраний, т.е. в преступлении пред. ст. ст. 19, 56-II, 56-2 УК».

26 августа 1932 года было утверждено обвинительное заключение по делу, при этом количество обвиняемых увеличилось до 48 человек. Виновными себя признали 17 человек, частично виновными — 25 человек, не признали себя виновными 6 человек. Дед признал себя частично виновным.

Заканчивается обвинительное заключение следующим:

«…Следствие по делу о к-р. повстанческой организации в Харовском районе Северного Края считать законченным, предъявленное обвинение Кошинскому и другим, в числе 48 чел. по ст. ст. 19, 58-2, 58-10 и 58-II Уголовного Кодекса, считать доказанным.

Настоящее дело, по согласованию с Прокурором по Северному Краю, направить на рассмотрение Особого Совещания при Коллегии ОГПУ, перечислив арестованных за ОГПУ».

Анкета арестованного. Скан автора

Особое совещание при коллегии ОГПУ вынесло решение 21 октября 1932 года. Все участники организации были приговорены к различным срокам тюремного заключения и ссылке в Севлагеря. Разлука с родными, издевательства, допросы, пытки привели к смерти моего деда.

Он умер после оглашения приговора и похоронен в неизвестной для нас могиле пересыльной тюрьмы в Спасо-Прилуцком монастыре под Вологдой.

Я посчитал для себя необходимым привезти камень из Спасо-Прилуцкого монастыря в Москву в Стену Скорби, сейчас он там под номером 34.

Спасо-Прилуцкий монастырь. Фото: creative commons

Даже первое беглое знакомство с делом не оставляло сомнений: не было никакой организации, все это самооговоры крестьян, сделанные под пытками.

Реабилитированы все.

ПРОДОЛЖЕНИЕ