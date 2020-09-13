 

Меркель о диктатуре Лукашенко: В Белоруссии приверженность демократии буквально растоптана ногами

13.09.2020, 21:43, Разное

Александр Лукашенко сильно разозлился из-за того, что западные лидеры осудили меры, применяемые им для подавления протеста. Батька решил показать, что сможет дать достойный ответ Европе.

Недавно весь Интернет обсуждал якобы перехваченный КГБ Белоруссии разговор представителей Германии и Польши. Александр Лукашенко заявил, что добытый спецслужбами диалог – это неопровержимое доказательство того, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального является провокацией, направленной против России.

Резонансные высказывания Лукашенко Запад не то чтобы воспринимает всерьез. А вот методы, которые Батька использует для подавления протестов в Белоруссии, вызывают серьезную озабоченность у многих политиков международного класса.

О ситуации в стране высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявила, что авторитарные системы могут успешно существовать и даже бросать вызов цивилизованному обществу. Политик привела в пример ситуацию в Беларуси, где, по ее словам, “приверженность демократии буквально растоптана ногами”.

Меркель отметила, что граждане Германии выражают поддержку протестующим. Кроме того, европейцы поражены смелостью и решимостью белоруссов.



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