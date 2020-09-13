VOAэкспресс 13 сентября 2020

13.09.2020, 21:40, Новости дня

Коронавирус

Число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в мире приблизилось к 29 миллионам.

США занимают первое место по числу инфицированных – более 6,4 миллиона человек. Индия обошла Бразилию, заняв второе место с 4,7 миллиона случаев. В Бразилии зарегистрировано 4,3 миллиона случаев заболевания.

Пожары

Группы спасателей возобновляют поиски погибших среди почерневших руин, оставшихся после мощных природных пожаров, бушевавших в трех западных штатах США, включая Орегон, где опасаются «массовых жертв».

Пожары в Орегоне, Калифорнии и Вашингтоне этим летом уничтожили тысячи домов и несколько небольших городов. С начала августа жертвами огня стали не менее 25 человек.

Венецианский фестиваль

77-й международный кинофестиваль в Венеции завершился триумфом экзистенциального роуд-муви «Земля кочевников» (Nomadland). Этот остросоциальный фильм режиссера Хлои Чжао (Chloe Zhao), родившейся в Пекине и получившей образование в США, завоевал высшую награду – «Золотого льва».

Дань памяти

Житель Лас-Вегаса Майкл Тукман каждый год 11 сентября проходит на тренажере расстояние, которое преодолели по лестницам пожарные, спасавшие людей, находившихся во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке