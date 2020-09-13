 

«Спартак» просит вернуть к работе в РПЛ судью Хусаинова

13.09.2020, 21:37, Разное

Руководство московского «Спартака» обратилось в дирекцию Премьер-лиги с требованием обновить состав арбитров, обслуживающих чемпионат России. Президент клуба Леонид Федун считает необходимым использовать опыт судей со стажем. Среди его кандидатур назван арбитр Сергей Хусаинов, ставший легендой судейского корпуса в 90-х года прошлого века и зарекомендовавший себя как бессребреник.

В качестве компромисса с другими участниками чемпионата Федун готов, чтобы Хусаинов обслуживал только матчи с участием «Спартака».

«Как показали события в этом чемпионате, сегодняшний судейский корпус либо предвзят и работает на интересы определённых клубов, либо просто не обладает достаточной квалификацией. В таком случае необходимо обратиться к старым проверенным кадрам. Я полагаю, большинство клубов Премьер-лиги согласятся, что наиболее титулованным арбитром в российском футболе является Сергей Хусаинов. Он всегда судил честно и никогда не был уличён в чём-либо сомнительном. Надеюсь, на понимание и осознание ценности московского «Спартака» для отечественного футбола. Если другие клубы будут против, мы готовы, чтобы Хусаинов судил только матчи «Спартака»», — написал в письме Федун.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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