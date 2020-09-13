Мнение: Протесты в Хабаровске. 12.09.2020

13.09.2020, 21:25, Разное

В Хабаровске вчера состоялся очередной митинг с требованиями вернуть Фургала в Хабаровск и судить его там судом присяжнных.

К маршу по городу на этот раз присоединились сторонники Платошкина требующих освобождения Платошкина, поэтому красных флагов было больше чем обычно.

Также можно было отметить сторонников Навального, с стандартными речевками "Мы здесь власть" и "Путин-вор".

Также были замечены флаги националистов и флаг Южной Осетии.

Власти уже традиционно особо не мешали еженедельному маршу по Хабаровску, придерживаясь линии "Ну ходят и ходят".



На Украине недовольны увеличением красных флагов на митингах в Хабаровске.