 

Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран

13.09.2020, 21:23, Разное

Ахмач считает, что у Тихановской есть все шансы, чтобы стать лидером Белоруссии для многих европейских властей. Например, скоро Светлана Георгиевна завоюет уважение Польши, которая хотела пригласить белорусского оппозиционера на саммит Вишеградской группы.

Вскоре Тихановскую поддержит и Чехия, считает публицист, даже несмотря на недавнее заявление главы правительства
республики. Андрей Бабиш выступил против участия экс-кандидата в президенты Белоруссии в саммите лишь потому, что эту встречу невозможно организовать. Мол, Варшава слишком поздно выступила с предложением.

Что касается действий Координационного совета Белоруссии, то их можно считать легитимными после того, как этот орган признала Литва, уверен Ахмач. По его мнению, заявления республики четко отражают отношение Евросоюза к действующей власти Белоруссии.

Также публицист призвал не путать понятия “президент” и “лидер”. Тихановская является именно лидером – первым лицом, вне зависимости от статуса.

Напомним, ранее белорусского оппозиционера сравнили с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Политический аналитик Владимир Соловейчик посчитал речь Тихановской уж слишком знакомой.



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