 

К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику

13.09.2020, 21:23, Разное

В текущее воскресенье в центре белорусской столицы проходит очередная протестная акция. Народ выражает свое недовольство результатами президентских выборов, а также политикой, проводимой Александром Лукашенко.

Журналисты пишут, что силовики решили действовать на опережение и стали задерживать людей с флагами. В МВД Белоруссии официально заявили, что для поддержания общественного порядка задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск.

Уточняется, что бронетехнику стянули к резиденции последнего диктатора Европы. По данным СМИ, у Дворца Независимости стоят БТР. Также известно, что в боевую готовность приведены водометы.

Напомним, что Александр Лукашенко вернулся к применению насилия против своего народа. Эксперты полагают, что Батьке уже не важно выглядеть хоть сколько-нибудь легитимным в глазах мирового сообщества. Сейчас Лукашенко готов удерживать власть любой ценой.

Этому свидетельствуют многочисленные задержания людей, похищения лидеров оппозиции и возбуждение уголовных дел. Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что демократия в Белоруссии фактически задавлена.



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