 

В мире установлен новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 – ВОЗ

13.09.2020, 21:10, Новости дня

13 сентября в мире зарегистрирован антирекорд по числу выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Суточный прирост составил в мире 307 930 случаев COVID-19. Это более чем на 1 тыс. случаев больше предыдущего антирекорда, установленного 6 сентября.

Общее количество случаев COVID-19 достигло в мире 28,6 млн.

13 сентября скончались, по данным ВОЗ, 5537 больных коронавирусом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 917 417 человек.

В тройку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 входят США (почти 6,4 млн), Индия (почти 4,8 млн) и Бразилия (почти 4,3 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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