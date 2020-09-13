МВД Беларуси сообщило о 400 задержанных в Минске

13.09.2020, 21:10, Новости дня

Более 400 участников марша оппозиции задержаны в разных районах Минска 13 сентября. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

К 19.00 протестная акция еще продолжалась.

Спикер ведомства прояснила ситуацию с выстрелом, прозвучавшим во время попытки протестующих приблизиться к элитному поселку Дрозды, где находятся резиденции президента Александра Лукашенко и высокопоставленных чиновников.

“Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие участники протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья”, – сказано в сообщении.

Сегодня в Беларуси проходит масштабная протестная акция – Марш героев. В шествиях в Минске приняло участие около 150 тыс. человек, сообщал “Интерфакс- Запад”. Днем было известно о 250 задержанных.

С 9 августа в стране продолжаются акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.