Медведев поздравил «Единую Россию» с успешным выступлением на выборах

13.09.2020, 21:08, Новости дня

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает успешным выступление партии на нынешних выборах, сообщил он в воскресенье на брифинге партии.

«Уже сейчас можно сказать, что единый день голосования состоялся, что партия «Единая Россия» на основании экзитполов, которые проводились по целому ряду субъектов по различным выборам, показала приличный, достойный результат, а если говорить прямо, то данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации», – передает ТАСС его слова.

Также Медведев поздравил партию с этим предварительным «неплохим результатом». «Одновременно хочу отметить, что мы как правящая партия выдвигали своих кандидатов во все законодательные собрания и во все представительные органы субъектов Федерации, причем на все мандаты. В этом смысле партия осознает свою ответственность и участвовала во всех выборах», – добавил он.

При этом Медведев подчеркнул, что «результаты подведет избирательная комиссия, но в целом партия выступила успешно».

Ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» одерживает убедительную победу на проходящих выборах, так как оказалась единственной политической силой, которая не спряталась в период распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным «Единая Россия» набрала больше 50% на выборах в Магаданскую областную думу по партийным спискам. Также кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандатных округов. «По двум уровням выборов – в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу – «Единая РФ уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда», – отметил Турчак.