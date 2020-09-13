Эксперты: Дальний Восток поддержал выпускников «школы губернаторов»

13.09.2020, 20:48, Новости дня

Многие врио глав регионов применили стиль управления и ведения кампаний, которому учат в «школе губернаторов» на базе РАНХиГС. Это и обеспечило доверие общества, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя убедительную победу выпускников «губернаторской школы» на выборах на Дальнем Востоке.

«Результат, который в Единый день голосования продемонстрировал врио главы Камчатского края Владимир Солодов – впечатляет. То же касается и Ростислава Гольдштейна в Еврейской автономной области. Думаю, что весьма высокие цифры покажет и Игорь Кобзев на выборах губернатора Иркутской области», – отметила политолог Анна Федорова.

«Оба врио руководителя регионов побеждают с весьма высоким процентом голосов за: около 83% у Гольдштейна, более 80% у Солодова, – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД президент консалтингового центра Bakster group Дмитрий Гусев. – В Еврейской автономной области – весьма высокая явка, не менее 67%. – Это говорит о доверии жителей этих регионов к власти».

По мнению экспертов, не случайно и то, что оба победителя прошли курсы при Высшей школе государственного управления (ВШГУ). Эту программу подготовки кадрового управленческого резерва для госслужбы неофициально называют «школой губернаторов».

Напомним, «Школа губернаторов» начала свою работу в 2017 году. Курс подготовки действует на базе ВШГУ при участии Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики, которые предоставили «школе губернаторов» свои лучшие образовательные программы.

На разных потоках этой школы получали управленческие навыки не только Солодов и Гольдштейн, но и.о. губернатора Архангельской и Калужской областей Александр Цыбульский и Владислав Шапша, севастопольский руководитель Михаил Развожаев и глава Республики Коми Владимир Уйба – все они также баллотировались в этот раз на пост губернатора.

«Думаю, следует ожидать победы других врио руководителей из числа учеников этой школы, – учитывая результаты Солодова и Гольдштейна», – прогнозирует политолог Гусев.

«Стиль руководства многих врио глав регионов напрямую связан с учебой в «школе губернаторов». Это люди, которые провели избирательные кампании в тесном контакте с обществом, максимально сократив дистанцию с людьми», – в свою очередь отметила Федорова. По ее оценке, общение врио – выпускников ВШГУ с рядовыми избирателями шло в духе «новой искренности».

«Руководители показали свою неподдельную заинтересованность в проблемах граждан. Это признак нового политического стиля, который как раз и культивируется в «школе губернаторов». Эпоха бюрократов старого образца безвозвратно ушла в прошлое», – подчеркнула Федорова.

«Но дело не столько в современных методах ведения предвыборной кампании, сколько в том, что за недолгое время, прошедшее с момента их назначения, врио продемонстрировали эффективный стиль руководства. Именно это и стало главной причиной их успеха, именно это обеспечило доверие людей», – отметила эксперт.