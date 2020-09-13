Пострадавшие от пожара в Краснодаре смогут в понедельник вернуться в квартиры
13.09.2020, 20:48, Новости дня
Жильцы многоквартирного дома в Краснодаре, где в ночь с субботы на воскресенье произошел крупный пожар, смогут вернуться в свои квартиры уже в понедельник, сообщил мэр города Евгений Первышов.
«В пострадавшем от пожара доме на улице Российской продолжаются работы. Рассчитываем, что уже завтра жильцы смогут вернуться в свои квартиры», – написал мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, те, чьи квартиры сгорели полностью, размещаются в гостиницах «Кавказ» и «Москва».
Напомним, ночью в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет, пожар потушен.
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