 

Пострадавшие от пожара в Краснодаре смогут в понедельник вернуться в квартиры

13.09.2020, 20:48, Новости дня

Жильцы многоквартирного дома в Краснодаре, где в ночь с субботы на воскресенье произошел крупный пожар, смогут вернуться в свои квартиры уже в понедельник, сообщил мэр города Евгений Первышов.

«В пострадавшем от пожара доме на улице Российской продолжаются работы. Рассчитываем, что уже завтра жильцы смогут вернуться в свои квартиры», – написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, те, чьи квартиры сгорели полностью, размещаются в гостиницах «Кавказ» и «Москва».

Напомним, ночью в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет, пожар потушен.



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