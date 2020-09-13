Выборы показали эффективность “Школы губернаторов”

13.09.2020, 20:43, Разное

Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС была создана для того, чтобы подготавливать управленческие кадры и повышать их квалификацию еще в 2013 году. С тех пор эффективность “Школы губернаторов” подтверждалась неоднократно.

Очередным доказательством могут послужить итоги выборов губернаторов в некоторые регионы России, которые состоялись в сентябре 2020 года. Судя по предварительным итогам голосования уверенную победу в шести субъектах страны одержали выпускники ВШГУ.

Два выпускника первого потока “Школы губернаторов” Александр Цыбульский и Михаил Развожаев возглавили Архангельскую область и Севастополь. Доказавший свое лидерство в ходе выборов губернатора Камчатки Владимир Солодов был во втором потоке Высшей школы государственного управления.

Третий же поток выпустил сразу трех победителей выборов в российские регионы. Еврейскую автономную область возглавил Ростислав Гольдштейн, а в Калуге лидирующую позицию занял Владислав Шапша. Тем временем Хабаровский край находится под руководством Михаила Дегтерева

Важно отметить, что большинство избирателей поддержали именно тех кандидатов, которых Владимир Путин назначил временно исполняющими обязанности губернатора. Это демонстрирует эффективность кадровой политики президента.