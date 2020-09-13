МВД Хабаровского края сообщило о возросшем числе ДТП с участием пеших голубей

13.09.2020, 20:37, Разное

Как сообщает пресс-служба МВД Хабаровского края, выросла статистика ДТП с участием пеших голубей. Ожиревшие птицы не в состоянии больше летать и поэтому наводнили улицы городов,передвигаясь пешком, с нарушением правил ПДД.

Так, переход на красный свет светофора вырос на 75%, пересечение проезжей части в неположенном месте на 146 %, а попадание под транспорт на шокирующие 450%. На экстренном заседании правительства края и представителей силовых структур обсуждались различные методы решения возникшей проблемы. В частности, были предложения о выделении так называемой «голубиной тропы» на тротуарах, оборудовании светофоров специальными приспособлениями, срабатывающими от нажатия клюва, и переключающий любой сигнал на «зелёный», для обеспечения безопасного перехода птицам, а так же увеличением размера «лежачих полицейских», с установкой внутри них небольших туннелей.

Глава региона Михаил Дегтярев предложил отлавливать пернатых нарушителей и избавлять их от избыточного веса при помощи посещения бань и саун, эффективно способствующих сжиганию излишков жиров в организме. По его словам, он уже отправил запрос о дополнительном субсидировании бюджета на эти цели.