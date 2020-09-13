Неизвестный тяжело ранил двух полицейских в Лос-Анджелесе

13.09.2020, 20:21, Новости дня

Неизвестный тяжело ранил двух полицейских (помощников шерифа) округа Лос-Анджелес, сидевших в патрульной машине. Нападение, произошедшее вечером в субботу, попало на видео.

На видеозаписи инцидента, опубликованной департаментом шерифа, видно, как подозреваемый подходит к припаркованному автомобилю в городе Комптоне и стреляет из пистолета через окно со стороны пассажирского кресла, после чего убегает.

«Вооруженный человек подошел к помощникам шерифа и открыл ничем не спровоцированный огонь без предупреждения», – сообщил департамент через «Твиттер»

Сотрудники полиции (мужчина и женщина) получили множественные ранения и оказались в критическом состоянии. Им были проведены хирургические операции.

Подозреваемый остается на свободе.

«В данный момент у нас есть очень общее описание темнокожего мужчины, которое мы получили от одного из пострадавших», – сообщил на пресс-конференции капитан Кент Вегенер.

Нападение было зафиксировано камерой наблюдения, установленной на станиции метро неподалеку, сообщила полиция.

Президент США Дональд Трамп ретвитнул видео рано утром в воскресенье, сопроводив его комментарием: «Животные, по которым нужно ударить со всей силы!»

Позднее, комментируя состояние пострадавших, Трамп написал: «Если они умрут, убийцу должен ждать быстрый суд и смертная казнь. Только так можно это остановить!»

Несколько демонстрантов собрались у Медицинского центра Святого Франциска в Линвуде, где проходят лечение пострадавшие, сообщил департамент шерифа. Об этом также свидетельствуют видео в социальных сетях.

«Обращаемся к демонстрантам, которые блокируют въезд и выезд из отделения неотложной помощи и кричат: "Надеемся, что они умрут", имея в виду двух [помощников] шерифа Лос-Анджелеса, попавших в засаду сегодня в Комптоне. Не блокируйте аварийные входы и выходы в больницу», – говорится в твите департамента, опубликованном около полуночи по местному времени.

Департамент сообщил, что позднее были арестованы два человека, отказавшиеся выполнять распоряжения властей, а также журналист радиостанции КРСС, входящей в структуру NPR. Департамент заявил, что журналист не идентифицировала себя как сотрудницу СМИ.

Журналист Джоси Хуанг сообщила, что ее освободили из окружной тюрьмы утром в воскресенье.

«Я видела твиты [офиса шерифа округа Лос-Анджелеса], и у меня есть мысли и видео, которыми я могу поделиться, после того, как немного отдохну», – написала она в «Твиттере».