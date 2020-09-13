 

Неизвестный тяжело ранил двух полицейских в Лос-Анджелесе

13.09.2020, 20:21, Новости дня

Неизвестный тяжело ранил двух полицейских (помощников шерифа) округа Лос-Анджелес, сидевших в патрульной машине. Нападение, произошедшее вечером в субботу, попало на видео.

На видеозаписи инцидента, опубликованной департаментом шерифа, видно, как подозреваемый подходит к припаркованному автомобилю в городе Комптоне и стреляет из пистолета через окно со стороны пассажирского кресла, после чего убегает.

«Вооруженный человек подошел к помощникам шерифа и открыл ничем не спровоцированный огонь без предупреждения», – сообщил департамент через «Твиттер»

Сотрудники полиции (мужчина и женщина) получили множественные ранения и оказались в критическом состоянии. Им были проведены хирургические операции.

Подозреваемый остается на свободе.

«В данный момент у нас есть очень общее описание темнокожего мужчины, которое мы получили от одного из пострадавших», – сообщил на пресс-конференции капитан Кент Вегенер.

Нападение было зафиксировано камерой наблюдения, установленной на станиции метро неподалеку, сообщила полиция.

Президент США Дональд Трамп ретвитнул видео рано утром в воскресенье, сопроводив его комментарием: «Животные, по которым нужно ударить со всей силы!»

Позднее, комментируя состояние пострадавших, Трамп написал: «Если они умрут, убийцу должен ждать быстрый суд и смертная казнь. Только так можно это остановить!»

Несколько демонстрантов собрались у Медицинского центра Святого Франциска в Линвуде, где проходят лечение пострадавшие, сообщил департамент шерифа. Об этом также свидетельствуют видео в социальных сетях.

«Обращаемся к демонстрантам, которые блокируют въезд и выезд из отделения неотложной помощи и кричат: "Надеемся, что они умрут", имея в виду двух [помощников] шерифа Лос-Анджелеса, попавших в засаду сегодня в Комптоне. Не блокируйте аварийные входы и выходы в больницу», – говорится в твите департамента, опубликованном около полуночи по местному времени.

Департамент сообщил, что позднее были арестованы два человека, отказавшиеся выполнять распоряжения властей, а также журналист радиостанции КРСС, входящей в структуру NPR. Департамент заявил, что журналист не идентифицировала себя как сотрудницу СМИ.

Журналист Джоси Хуанг сообщила, что ее освободили из окружной тюрьмы утром в воскресенье.

«Я видела твиты [офиса шерифа округа Лос-Анджелеса], и у меня есть мысли и видео, которыми я могу поделиться, после того, как немного отдохну», – написала она в «Твиттере».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Японские власти эвакуируют 1,8 млн человек из-за тайфуна

21.08 / Лукашенко пригрозил заменить бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами

28.07 / В зоне проведения операции Объединенных сил сохраняется режим прекращения огня

08.09 / Депутаты предлагают направить на образование более десяти милилардов гривен из Фонда борьбы с COVID-19

29.07 / В Белоруссии заявили о задержании сотрудников иностранной ЧВК

23.07 / Депутат рассказал, о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

17.08 / Украина впервые вызвала в Киев своего посла в Беларуси

09.09 / Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество сексуальных преступлений против детей – Интерпол

06.07 / Вопрос дня: Куда чаще всего бьют молнии?

10.08 / Иран заявил, что не будет платить компенсацию МАУ за сбитый самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска