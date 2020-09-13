Трамп пообещал быстрое возрождение экономики

13.09.2020, 20:21, Новости дня

Президент Трамп в субботу начал трехдневную серию предвыборных мероприятий на Западе США. На митинге в районе Рино, штат Невада, он пообещал быстро возродить экономику и сдержать «радикальных левых».

«Никогда раньше не было столь четкого выбора между двумя партиями, двумя видениями, двумя философиями, двумя повестками будущего, – заявил он. – 3 ноября Невада решит, сможем ли мы быстро вернуться к рекордному процветанию, какое было раньше».

Трамп пообещал поддерживать полицию и «закон и порядок» в выступлении, в котором он атаковал кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и других противников.

«Сонный Джо» не знает, «что он жив», сказал Трамп.

«Знаете, где Байден сейчас? – спросил Трамп. – Он в своем чертовом подвале».

Трамп вновь заявил, что демократы продвигают голосование по почте во время пандемии, чтобы «сфальсифицировать» и «украсть» выборы.

«Они пытаются сфальсифицировать выборы, и мы не можем этого допустить», – заявил президент.

«Они отправили миллионы бюллетеней. Люди умерли, но получают бюллетени, – добавил он, комментируя почтовое голосование. – Наверное, все, кроме республиканцев, получат бюллетени».

Несколько тысяч сторонников Трампа собрались на митинге в аэропорту Минден-Тахо.

Митинг проходил в нарушение распоряжения властей Невады, запрещавшего собрания с участием более чем 50 человек.

Трамп подверг критике губернатора Невады, демократа Стива Сайсолака, и других демократов за то, что они допускают акции протеста, но не разрешают верующим посещать церкви из-за коронавируса.

«Они хотят наказывать вас за молитвы в церкви, но в то же время позволяют агитаторам и поджигателям сжигать ваши церкви», – заявил Трамп.

Президент представил себя жертвой несправедливых расследований и вновь заявил, что он заслуживает того, чтобы его пребывание на посту президента не ограничивалось двумя сроками.

«Мы выиграем еще четыре года в Белом доме. А потом будем вести переговоры, так ведь? – сказал Трамп. – Потому что, основываясь на том, как с нами обращались, мы, вероятно, имеем право еще на четыре года после этого».

Трамп потребовал, чтобы местные власти возобновили работу предприятий и открыли школы для очного обучения, несмотря на новые случаи заболевания среди учащихся. Он также пообещал, что вакцина от коронавируса появится к концу года.

«Если прийдет [Байден], то у нас будет величайшая депрессия в истории нашей страны, потому что он все сделает не так», – сказал Трамп.

Выступление президента было встречено бурными аплодисментами. Участники митинга скандировали: «Мы любим Трампа!»

Когда президент подверг критике Хиллари Клинтон, назвав ее «преступницей», раздались возгласы: «В тюрьму ее!».

«Если победит Байден, победят бунтовщики и анархисты, – сказал Трамп. – Поджигатели, сжигатели флагов – все они победят».