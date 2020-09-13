Мнение: Голос Америки про Белоруссию
13.09.2020, 20:12, Разное
Опять поучаствовал – по Скайпу, естественно – в “Голосе Америки”. На центральные телеканалы меня звать с некоторых пор боятся (и правильно!) – что ж, вещаю теперь через Америку. Поделился мыслями, чего, на мой взгляд, не хватает белорусским протестам для победы. Хотя нам с уютного дивана, понятно, легко советовать.
(я – с 5.15 и с 15.06)
Источник: Размышления вольного социолога
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