Политолог: Те, кто недооценивал «Единую Россию», посрамлены

13.09.2020, 20:08, Новости дня

Очевидно, что «трехдневка», введенная с учетом пандемии коронавируса, оказалась адекватной мерой. Можно предполагать, что итоговая явка окажется выше, например, показателей 2015 года. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя ход воскресного голосования в России.

«Важную роль сыграла собственно сама организация Единого дня голосования (ЕДГ). Людей избавили от выбора – идти на избирательные участки или идти копать картошку. Понятно, что когда организовано досрочное голосование – в данном случае с пятницы 11 сентября, то у граждан есть больше возможностей прийти. Избиратели чувствуют себя в большей безопасности», – считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Вообще же на этих выборах, – и в этом особенность этого ЕДГ, – общество оценивает, насколько эффективно действовали власти в условиях глобальных вызовов весны-2020. Итоги голосования надо будет толковать именно в этом ключе», – сказал эксперт.

«О результатах правящей партии говорить еще рано, тем не менее, уже ясно, что «Единая Россия» продолжает восстанавливать позиции, утраченные после 18-го года. Надо отдать им должное, – единороссы провели работу над ошибками, нашли новые способы работы. А в этом году, особенно весной и в начале лета, партия эффективно справилась с вызовами. В отличие от многих оппонентов, «ЕР» заняла четкую позицию в ситуации с коронавирусом, в частности, она оказывала и конкретную помощь избирателям», – полагает социолог.

Интересен и технологичный опыт единороссов, добавляет Потуремский. «В условиях режима самоизоляции «ЕР» провела свои праймериз в цифровом формате – и этот факт тоже доказывает, что партия была отмобилизована, готова к неожиданным испытаниям. В общем, можно сказать: те, кто недооценивал эту партию, все маловеры – посрамлены», – иронизирует эксперт.

Напомним, в воскресенье в РФ завершается «триединый день голосования», который проходил с 11 по 13 сентября. Первые избирательные участки открылись в 8.00 в воскресенье на Камчатке (23.00 субботы по московскому времени). По данным ЦИК, самая высокая явка на выборах в региональные парламенты зафиксирована в Белгородской области, самая низкая – в Республике Коми.

По мнению Потуремского, одна из отличительных особенностей ЕДГ-2020 – конкурентность выборов. «О высоком ее уровне, в частности, свидетельствует сравнительный анализ региональных кампаний, – указал социолог. – В среднем в выборах в регионах участвовало 8,5 партий. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 7,8. В Калужской области на выборах в ЗакСобрание списки выставили 11 партий. В Новосибирской области и некоторых других регионах – по десять партий-участниц».

Наблюдается и активный интерес партий и других политических сил к процессу. «Конечно, это отчасти можно оценивать как разминку перед выборами в Госдуму 2021 года. Но, опять-таки если сравнивать нынешнее голосование в регионах с ЕДГ 2015 года – который также проходил в канун думской кампании – то мы увидели в этот раз куда более высокую конкуренцию».

«Что до губернаторских выборов, то напомню, что примерно половина из них идет на повторный срок, а половина – это врио, новые главы, – отметил Потуремский. – В этом смысле есть безусловные лидеры, среди которых я бы назвал Развожаева и Солодова. У них очень сложные регионы – это Севастополь и Камчатка, – тем не менее, и тот, и другой показали высокий класс, компетенцию. Полагаю, что у них будут очень убедительные результаты. Наверно стоит еще отметить НАО, где ситуация также была непростой, тем не менее, Бездудный уже избран новым губернатором – голосами депутатов окружного совета».

Если говорить про повторные выступления действующих руководителей, то особое внимание привлекают два региона, по мнению социолога. «Это Татарстан, где власть в целом, и Минниханов лично, в очередной раз сдавал экзамен на эффективность и состоятельность, на способность защищать и умение развивать регион, и обеспечивать высокое качество жизни. Кроме того, очень интересна ситуация в Ленинградской области, где на перевыборы шел Дрозденко», – сказал Потуремский.

Высказывалось мнение, напомнил эксперт, в том числе и его коллегами из ФОРГО, – о возможности острого конкурентного сценария в двух южных регионах – это Краснодарский край и Ростовская область. «Однако мне кажется, эти прогнозы не оправдаются – и там тоже выборы пройдут в один тур», – предсказывает социолог.

«Что касается нарушений на голосовании, то каких-либо серьезных –отмечено не было, во всяком случае, к нам таких данных не поступало, – отметил руководитель ИНСОМАР. – Сейчас, когда в Москве уже вечер, а на Дальнем Востоке голосование уже завершилось, можно делать вывод о том, что процесс голосования в целом прошел без нарушений».