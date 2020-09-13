 

Турчак объявил об убедительной победе «Единой России» на проходящих выборах

13.09.2020, 20:08, Новости дня

«Единая Россия» одерживает убедительную победу на проходящих выборах, так как оказалась единственной политической силой, которая не спряталась в период распространения коронавируса, считает секретарь партии Андрей Турчак.

«Могу с уверенностью сказать, что «Единая Россия» одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу, прежде всего я хотел сказать слова благодарности нашим избирателям за поддержку, за доверие и интерес к выборам в целом», – передает ТАСС его слова.

Турчак отметил, что высоким результатам способствовало то, что партия была «единственной политической силой, которая в период пандемии не спряталась, а пошла к своему избирателю именно в самый непростой период времени».

Он добавил, что единороссы развернули сеть волонтерских центров и оказывали помощь и населению, и медикам.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным «Единая Россия» набрала больше 50% на выборах в Магаданскую областную думу по партийным спискам. Также кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандатных округов. «По двум уровням выборов – в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу – «Единая РФ уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда», – отметил Турчак.

Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» выразил мнение, что «качество кандидатов, которые были подобраны в рамках так называемого умного голосования, оставляло желать лучшего».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / СК Белоруссии завел дело по факту публичных призывов к захвату власти

27.08 / Выписанный медиками мужчина умер у входа больницы в Якутии

06.07 / В Мукачево из гранатомета обстреляли комплекс отдыха

22.08 / В РФ за сутки выявили 4 921 случай коронавируса

27.07 / Тимати ушел из Black Star

26.06 / Служили два товарища: работа медиков в Ярославской области

25.07 / “Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко

04.08 / Химик оценил версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута

29.06 / Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

08.09 / КС Белоруссии сообщил об обыске у пропавшего члена совета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска