Мнение: Коротко о разном. 13.09.2020

13.09.2020, 20:05, Разное

1. Коронавирус в Лос-Анджелесе появился в декабре 2019-го года.

Очередной гвоздь в крышку гроба мифа о том, что коронавирус пошел из Уханя. Американские же ученные выявили, что первые случаи заражения коронавирусом в США произошли еще до того, когда официально стартовала эпидемия в Китае. Американские же медики считают, вирус мог циркулировать в США за несколько месяцев до того, как был обнаружен.

https://www.bfm.ru/news/452927 – полностью здесь

Что вполне укладывается в другие свидетельства, которые указывают на то, что вирус на территории Европы и Китая циркулировал большую часть 2019-го года. В мейнстримовой же прессе продолжают вещать, что коронавирус появился в конце 2019-го года в Китае.

PS. Мне в опросе по коронавирусу https://colonelcassad.livejournal.com/6144880.html справедливо ставили в укор, что там не указана категория "я уже переболел коронавирусом".

Этот прискорбный недостаток будет исправлен дополнительным опросом, который выйдет завтра. Там и посмотрим, кто из читателей болел.

Кстати, у меня масса друзей и знакомых в Москве, кто уже переболел коронавирусом, но в Севастополе среди знакомых пока что нет ни одного, кто бы переболел.

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2. Оптовый вброс.

Забавный оптовый вброс на выборах на Кубани. Прямо таки трехочковый на уголовное дело.

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3. Атака людскими волнами.

Подробный рассказ о том, как организовать трупозаваливание методом человеческой волны идущей в наступление на пулеметы.

Как не трудно заметить, такой метод наступления придумали цивилизованные европейские военные теоретики, а не "кровавые сталинские сатрапы" из фильмов про "победы вопреки".

Очень подробна тема трупозаваливания раскрыта в чудесной книге Галактионова "Париж 1914: Темпы операций".

Выдержки на тему заваливания врага человеческим мясом выложены тут https://colonelcassad.livejournal.com/112165.html

Вот, например, свидетельство об атаке 1-й роты 94-го полка (42-я дивизия, 6-й французский корпус, 3-я армия) 22 августа:

«Внезапно, продвинувшись несколько сот метров от Виль-о-Монтуа (южнее Лонгви), командир 1-й роты приказывает снять ранцы и устремляется со своей ротой в штыковую атаку. Результат был ужасающим: в несколько секунд капитан, два лейтенанта, адъютант, три четверти состава роты были скошены пулеметами, скрытыми позади снопов. Оставшиеся в живых бежали в беспорядке, увлекая за собой 2-й батальон»

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4. О шахматном таланте.

Экс-чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман рассказывает о том, что такое "шахматный талант" и откуда он берется. Очень интересный взгляд на проблему.

Канал "Шах, мат и Рок-н-Ролл" ведет казахстанский гроссмейстер Муртас Кажгалеев.

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5. Помощь для писателя Глуховцева.

У писателя-фантастика Всеволода Глуховцева, фантастические рассказы и публицистика которого время от времени появляется на страницах блога, возникла сложная жизненная ситуация.

Дорогие друзья!

Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Обстоятельства сложились так, что необходима сумма денег не особо крупная (порядка 70 000), но в течение нескольких дней. Бывают такие жизненные ситуации, когда рад любой, пусть небольшой дружеской поддержке. Очень надеюсь на ваши понимание и помощь и заранее благодарю всех, кто откликнется на просьбу. С уважением, Всеволод Глуховцев, автор блога Colonel Cassad.

Карта: Альфа-банк 4154 8126 1097 5231

Кому нравится его творчество и просто хочет помочь, реквизиты прилагаются.

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И просто интересный факт https://vk.com/wall-156278021_13430 о Рауле Кастро из кубинской антикоммунистической газеты.

EN MÁS DE UNA OCASIÓN RAÚL CASTRO HA DICHO QUE, EN SU PRESENCIA, NO SE PUEDE HABLAR MAL DE STALIN

Это дословная цитата одной антикоммунистической кубинской газетки, которая переводится как «Рауль Кастро не раз говорил, что в его присутствии нельзя говорить плохо о Сталине».