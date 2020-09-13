Мнение: Вынос Ленина вместе с Мавзолеем, репрессии за опечатку и утечка мозгов из Минска

13.09.2020, 19:54, Разное

1. В Союзе архитекторов России думают, что делать с Мавзолеем Ленина после выноса оттуда знаменитого тела. Уже объявили конкурс, чтобы все могли поделиться своими идеями. Излишне пояснять, что новость сильно встревожила адептов религии, для которой московский мавзолей является одним из главных священных мест:

https://lenta.ru/news/2020/09/12/mavz/

Объявление конкурса на лучшее использование мавзолея на Красной площади не означает, что тело Владимира Ленина собираются выносить оттуда. Об этом сказал руководитель Союза архитекторов России Николай Шумаков, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Шумаков объяснился, так как допускает, что часть общества могла неверно его понять. «Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет (вынос тела Ленина — прим. «Ленты.ру»). И каким образом использовать это здание?», — задался вопросом организатор конкурса.

По словам главы Союза архитекторов, его цель — создание банка предложений по тому, как в дальнейшем использовать историческое сооружение. Кроме того, в беседе с РБК он отметил, что захоронение тела «вождя мирового пролетариата» обязательно должно произойти, поскольку сам Ленин завещал похоронить его на Волковском кладбище рядом с матерью. После этого памятник советской архитектуры не должен простаивать.

Не совсем понятно, что технически мешает вынести с Красной площади не только Ленина, но и Мавзолей. Не так сложно перенести здание, разобрав по частям, в какое-то другое место: оставив, разумеется, внутри и мумию Владимира Ильича.

В конце концов, советское руководство в любом случае намеревалось осуществить нечто подобное. Коммунисты планировали перенести останки советских деятелей и героев в специально созданный для этого Пантеон, «храм всех богов»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пантеон_(Москва)

Если сделать центром будущего Пантеона оригинальный Мавзолей, можно сходу придать новому комплексу серьёзнейшую культовую значимость. Расположенный где-нибудь в пригороде Москвы Пантеон, будет привлекать большое количество паломников, при этом на поклон к мощам вождя будут ехать не только наши циничные коммунисты, но и куда как более твёрдые в своей вере китайские товарищи.

2. Читатели указали на очередную анекдотическую историю из США. Спортивного комментатора в НБА отстранили от работы за то, что он случайно напечатал в Твиттере название команды не как «Наггетс«», а как «Ниггерс»:

https://olegmakarenko.ru/1948458.html?thread=764273962#t764273962

https://www.wbtv.com/2020/08/18/hornets-radio-announcer-tweeting-n-word-wasnt-an-autocorrect-error-heres-what-happened/

Инцидент вызвал целую бурю публикаций в американских СМИ, а виновному пришлось со всем возможным самоуничижением оправдываться и извиняться.

Это напоминает советские легенды о том, как редакторов газет отправляли в ГУЛАГ за опечатки в фамилии «Сталин».

3. К вопросу о том, кому выгодны события в Белоруссии:

https://lenta.ru/news/2020/09/11/bel/

Власти Польши захотели переманить белорусские IT-компании к себе в страну, предложив им переезд в рамках программы Poland Business Harbour. Об этом говорится на правительственном сайте.

IT-специалистам, стартапам и другим компаниям обещают помочь с офисами, инвесторами и переездом родственников. Власти готовы предоставить также юридическую и визовую поддержку. В документе отмечается, что физлица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на быструю регистрацию бизнеса и постоянный контакт с органами местного самоуправления.

Специалисты также имеют право принять участие в грантовой программе. «Безопасность, потенциал для развития, подкрепленный стабильной экономикой и надежными партнерами — белорусские предприниматели найдут все это в Польше», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более ста белорусских компаний задумались о полном или частичном переносе своего бизнеса в Латвию. Десять фирм уже приняли такое решение, а около ста запросили у латвийского правительства консультации.

Действительно, Александр Лукашенко порядком озлобил белорусских айтишников своим колхозным стилем управления. Последние события в Белоруссии, пожалуй, действительно заставят многих задуматься о переезде: если не в Польшу, то в Россию.