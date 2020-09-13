 

Россия посылает в Беларусь псковских десантников

13.09.2020, 19:50, Новости дня

В тактических учениях “Славянское братство”, которые пройдут на полигоне Брестский в Западной Беларуси, Россию будут представлять подразделения псковского гвардейского соединения ВДВ. Об этом 13 сентября сообщило “РИА Новости” со ссылкой на министерство обороны РФ.

Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений, сказано в сообщении.

Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.

Сроки проведения учений – 14–25 сентября. По их завершении псковские десантники вернутся к месту постоянной дислокации, подчеркивает агентство.

9 сентября стало известно, что совместные российско-белорусско-сербские антитеррористические учения под таким же названием, “Славянское братство”, которые были запланированы на 10–15 сентября, не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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