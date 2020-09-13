Турчак: Качество кандидатов для «умного голосования» оставляло желать лучшего

13.09.2020, 19:48, Новости дня

Качество кандидатов, которые были подобраны в рамках так называемого умного голосования, оставляло желать лучшего, выразил мнение секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Качество кандидатов, которые были подобраны для этой технологии (умного голосования) – оно объективно оставляло желать лучшего. Люди голосуют сердцем и умом. Когда они видят статистов, за которых предлагают отдавать голоса, конечно, человек, разумно делающий свой выбор, свой голос (за такого кандидата) никогда не отдаст», – передает ТАСС его слова.

Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов» в свою очередь, отметил, что, если у кандидата есть энергия и он был в самой гуще событий, «никакое умное или безумное голосование никогда не сломает матрицу выбора тех избирателей, которые видят кандидата на конкретной территории».

Ранее сообщалось, что по предварительным данным «Единая Россия» набрала больше 50% на выборах в Магаданскую областную думу по партийным спискам. Также кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандатных округов. «По двум уровням выборов – в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу – «Единая РФ уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда», – отметил Турчак.