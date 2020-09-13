Мнение: Почему кандидатам в депутаты плевать на память о войне?

13.09.2020, 19:40, Разное



Вот, правда, увидел тут новость и задумался. Почему со всех билбордов нам уже которую неделю пишут разную чушь, но никто не задумался о ветеранах, да и просто о той памяти, через что прошла наша страна и ее народ в 40х годах прошлого века? Писать всякую ересь, что Томску нужен "Удобный муниципальный транспорт!" – это у нас желающих вагон, а вот элементарно донести до молодежи, что война это не в танчики гонять – хрен кого найдешь?

Вот, пожалуйста, в Крыму народ озадачивается подобным:

В Совете министров Республики Крым проходит круглый стол «Без срока давности — живая память поколений». В ходе мероприятия участники обсудили историю подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, историю военных преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, противодействие попыткам искажения исторических фактов об истории войны, передаёт корреспондент КИА.

Да, не поспоришь, Крым был на передовой, а Томск вроде как нет. Но это еще больший повод вспоминать о войне не 9 мая, чтобы поднять себе рейтинг – а несколько чаще. Где все эти "Новые люди" или ЛДПР? Ладно, Едро не обсуждаем, там же все плохие – но, где хорошие? Навальнята, алое, мы понимаем, что вы слишком круты, чтобы скамейку покрасить – но может быть так? Разумеется, нет, ведь это не про комосеков рассуждать и их права.

И вот в этом, увы, беда России, как бы не хотелось сказать что-то обратное. Наша страна прошла через такое, что вспоминать страшно. И что очень хотят забыть "западные партнеры". Плюс, но повым оскаровским правилам, сами знаете, теперь на стороне СССР, если снимать будут – должны быть и негры, и пипиастры, и даже, пардоньте, лесбиянки. Ну, действительно, какие проблемы?

Но мы-то не в США, мы прекрасно знаем все. Но постоянно забываем от 9 мая до 9 мая. И кто виноват? Путин?

Счастья вам.