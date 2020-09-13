Православными учеными разработана вакцина, не требующая инъекции

13.09.2020, 19:02, Разное

Православными российскими учеными Научно-исследовательского института микробиологии министерства обороны Российской Федерации во главе с почетным профессором Российской академии наук (РАН) Патриархом Кириллом при поддержке Русской православной церкви (РПЦ) была разработана новая вакцина от коронавируса Sars-Cov-2.

Основной особенностью вакцины является отсутствие необходимости в инъекции, отпугивающей большинство людей. Действие препарата основано на чудодейственной силе молитвы, а не на «чужеродной организму химии». Сам текст молитвы держится в секрете. Его будут знать лишь специально обученные священники, а получить вакцину можно будет только в церкви.

«Мы разработали новую молитву, которая абсолютно эффективна против коронавируса» — заявил на пресс-конференции, посвящённой новой разработке, протоиерей Димитрий Смирнов, и уже в личной беседе добавил: «Единственным препятствием для работы нашей вакцины являются вышки 5G, которые работают на той же частоте, на которой Господу передаются молитвы, сфокусированные куполами церквей. Высокочастотный канал 24 ГГц и выше традиционно был занят православными церквями. Теперь его хотят занять провайдеры интернета. Это недопустимо. Именно поэтому Минобороны блокирует выделение этих частот, а также занимается строительством новых церквей. Благодаря высшему руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину, бояться нам нечего — темпы строительства церквей (больше трёх в день) многократно превышают темпы строительства сотовых вышек».