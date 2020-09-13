 

Премьер Латвии призвал ЕС «реально» оценивать отношения с Россией

13.09.2020, 19:00, Новости дня

Премьер-министр Латвии Кришьяниш Кариньш заявил, что отравление российского оппозиционного лидера Алексея Навального показывает Европейскому союзу: отношения с Россией необходимо строить на более реалистичной основе. "Что ещё должно произойти для осознания, что именно Россия представляет угрозу для Европы и европейских ценностей? Мы должны в конце концов открыть глаза на происходящее", – сказал Кариньш в интервью, опубликованном 13 сентября германской вещательной компанией ARD.

Латвийский премьер назвал обсуждаемые в ЕС санкции "символическими" и призвал Германию содействовать прекращению работ по проекту "Северный поток-2". Польша, Эстония и Литва продолжают призывать к выходу из участия в проекта газопровода, и, по словам Кариньша, эти призывы "уже невозможно игнорировать".



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