 

США приветствовали решение Сербии объявить «Хезболлу» террористической организацией

13.09.2020, 19:00, Новости дня

США приветствовали намерение Сербии объявить «Хезболлу» террористической организацией, назвав это «еще одним значительным шагом, ограничивающим возможности этой поддерживаемой Ираном террористической группировки действовать в Европе».

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, распространенном в воскресенье.

«Об этом важном шаге было объявлено в рамках исторических обязательств, которых добился президент Трамп по широкому кругу вопросов нормализации экономических отношений между Сербией и Косово вместе с шагами, которые предпринимают обе страны для содействия достижению мира на Ближнем Востоке», – отметил Помпео.

«Нет сомнения, что рассыпаются как домино операции “Хезболлы” в Европе, где она продолжает замышлять террористические атаки, добывать военные технологии и собирать столь необходимые ей средства, – продолжил глава американской дипломатии. – Недавним действиям Германии и Литвы против “Хезболлы” предшествовали прошлогодние шаги Соединенного Королевства и Косово».

«США призывают Европейский Союз и европейские страны вынести определения или полностью запретить “Хезболлу” и признать реальность, что это целиком и полностью террористическая организация, и никакого различия между ее так называемыми “военным” и “политическим” крыльями не существует. Мы призываем все страны Европы и других регионов принять все возможные меры, чтобы помешать агентам, вербовщикам и финансистам “Хезболлы” действовать на их территориях», – говорится в заявлении Помпео.



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