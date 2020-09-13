 

В России к концу года могут подорожать тарифы на связь еще на 5-7%

13.09.2020, 18:53, Разное

Изменение стоимости пакетов услуг мобильных операторов следует ожидать к концу года в России. По данным экспертов, тарифы на связь могут подорожать сразу на 5-7 процентов, все изменения анализируются в антимонопольной службе.
Рост стоимости мобильной связи на территории Российской Федерации продолжится. К уже прошедшему подорожанию следует ожидать перерасчет в сторону повышения еще как минимум на 5 процентов. При негативных раскладах цены на коммуникационные услуги национальных мобильных операторов могут подняться на 7 процентов. Таким образом, согласно прогнозируемой динамике тарифообразования, общее увеличение коммуникационных услуг будет составлять 15 процентов.

Причиной подорожания цен на связь станет введение новых пакетов, которые операторы запустят уже до конца осени. Компании российских операторов готовят закрытие старых тарифных планов, после чего пользователей автоматически переведут на новые. Для того, чтобы изменения цен не были болезненными для клиентов, в предоставляемых пакетах появятся улучшенные возможности потребления трафика. При этом специалистами вполне допускается ситуация, когда рост цен будет наблюдаться только в экономически сильных регионах Российской Федерации. Следовательно, всеобщего увеличения стоимости по всей стране может не быть.

Операторы, по мнению специалистов сферы, демонстрируют намерение увеличивать прибыль путем постепенного закрытия опций безлимитного доступа к сети. В этой ситуации пользователей будут мотивировать к подключению дополнительных, ранее не востребованных ими услуг. Согласно же информации Федеральной антимонопольной службы, ее сотрудники постоянно мониторят нагрузки сетей и стоимость тарифов мобильных операторов. Также специалисты анализируют все изменения стоимости телекоммуникационных услуг в РФ и, как сообщают «Национальные новости», принимают необходимые меры в случае выявления нарушений.



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