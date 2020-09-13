Мнение: Как хорошо быть иностранцем

13.09.2020, 18:51, Разное

Открываются совершенно неожиданные минусы аннексии. В ФБ получил вот такой коммент в ответ на свой пост про Крым:



“При украинцах Крым был более российским, нежели сейчас. Тогда в Крыму россиянин чувствовал себя белым человеком, господином, которому все чесали пятки. Сейчас же россияне там – туристическое мясо, задача которого платить втридорога и не жужжать на говенный сервис”.

Тут еще любопытно, что автор сего наблюдения – Дамир Батыршин – мне давно знаком по фейсбуку; он на самом деле не западник и не либерал, а наоборот – ярый путинист и “государственник”. Но вот и его вдруг допекло.

Я и сам успел, хоть и недолго – побыть в Крыму “при гривнах”: конечно, тогда в пересчете крымские цены радовали сказочной дешевизной (помню, массандровские портвейны выходили что-то типа 150 р. за бутылку – красота же!). Сейчас, насколько я понимаю, Крым отпугивает многих противоположным – “московскими” ценами на всё. Вспоминается сказка из “Маленького принца” про Лиса, “нет в мире совершенства”: если есть куры – то есть и охотники, а если охотников нет – то и кур тоже нет…

В Крыму, как я понимаю, это всё накладывается еще и на специфический местный менталитет, по всей видимости, противопоказанный региону, который собирается делать ставку именно на туризм: речь о гордости. Я и сам заметил, потом поспрашивал – многие сталкивались: местные жители очень не любят ПРИСЛУЖИВАТЬ. Более того – считают это ниже своего достоинства. Ну, по Грибоедову: “Служить бы рад – прислуживаться тошно!”

С одной стороны, это очень понятно и близко – я, например, тоже терпеть не могу прислуживать. С другой – мы в результате имеем, к примеру, официанта, который невыносимо морально страдает от того, что он должен по щелчку пальцев какого-то, мать его, “гостя” метнуться на кухню и тащить оттуда некое блюдо, чтобы “гость”, которого он знать не знает, видите ли, пожрал. “Почему не наоборот?!” – эта мысль, по-моему, написана на лице большей части тамошних официантов, поваров, горничных и прочих. То есть они в глубине души уверены, что все происходящее глубоко НЕСПРАВЕДЛИВО – а когда русский человек что-то считает несправедливым, от него можно ждать абсолютно любой пакости.

В советские времена “обслуживающий персонал” имел, в отличие от простых покупателей и вообще клиентов, доступ к ДЕФИЦИТУ – поэтому считал всех лохами и откровенно презирал, тем самым смягчая свои моральные страдания от “прислуживания”. Однако рыночные времена отобрали это моральное утешение; и что осталось взамен? Ничего. Одни лишь страдания попираемой гордости.

Поэтому, кстати, многие так не любят “российский сервис”, даже не умея объяснить, в чем дело. А он просто очень садомазохистский в своей основе, там все время незримо проступает классовая ненависть прислуживающего к обслуживаемому.