Булка обиделась – Личное мнение

13.09.2020, 18:50, Разное

На меня внезапно обиделась новая Бузова — Настя Костенко.

Я удивилась на днях — экий у неё одутловатый пряник, вместо лица. А Настенька начала в ответ обзывать людей, которые говорят ей правду.



Фото: Соцсети

Лицо у тебя оладушком, спорит с читательницей Костенко. Видимо, хоть и читает меня, но с понимаем туго.

Специально для Настеньки, которая считает футбол опаснее хоккея, хочу дать кое-какие объяснения. Чисто из доброты, да.

Во-первых, лицо оладушком быть не может. Оладушек — это тупой чувак, которого воспитывает жена.

Он — мягкий. Рыхленький. Она — строгая. Говорит ему: развивайся, тупая скотина, а не сиди на диване, как футболист Тарасов.

Во-вторых, обижаться, Настёна, на правду глупо. Ты настолько уфотошопила себя в Инстаграме, что я не поверила своим глазам, увидев твой экстерьер в эфире.

https://t.me/lenamiro/7086

Лицо — действительно пряничком. Подбородок перетекает в шею. Стан — дородный, хоть ты и сидишь.

Ты не донской рысак. Ты — першерон какой-то. Знаю, что слово «першерон» тебе незнакомо, поэтому ниже — фото:



Слева — донской рысак. Справа — ты. Фото: Соцсети

Кушаешь в одну харю ты много. Мало двигаешься. Наверняка уже страдаешь запором и несварением.

Несмотря на столь очевидное отсутствие здорового образа жизни, ты идёшь комментировать спортивный матч! Может, ты умна, чтобы будучи сдобной булкой, комментировать подобные мероприятия?

Так тоже ведь нет.



Поклонницы Костенко осуждают двойные стандарты и фирменные догадки Лены Миро.

Что я предлагаю? Не обижаться на правду. Это ведь первый признак дурачины, который все видят.

К чему это я? Скажите Насте, что она лучше Бузовой. А то заплачет девка и совсем загрустит.