 

МВД не выявило серьезных нарушений во время голосования в регионах

13.09.2020, 18:48, Новости дня

МВД РФ в ходе голосования не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

«На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано», – передает ТАСС его слова во время выступления в ЦИК.

При этом Горовой отметил, что на данный момент «не выявлено нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов».

Также, по его словам, ведомство выявило массированные вбросы ложной информации для раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации во время выборов.

«Из некоторых [сообщений о нарушениях] мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ», – добавил Горовой.

Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах в региональные парламенты зафиксирована в Белгородской области, самая низкая – в Республике Коми.

Напомним, на 13 сентября в РФ назначен единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8.00 в воскресенье на Камчатке (23.00 мск субботы). В этот день проходят выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.



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