Мнение: Город для негров, продажа долей в квартирах и продолжение гонки вакцин

13.09.2020, 18:33, Разное

1. Милота на видео: шесть поколений одной семьи вместе, от девочки-подростка до её пратрибабушки. Хорошая генетика, современная медицина и ранние роды — вот рецепт эльфийских сценариев, в которых потомок может лично обнять своего далёкого пращура.

https://www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/ir5ujy/six_generations_together/

В США тем временем собираются построить безопасный для негров город недалеко от Атланты:

https://lenta.ru/news/2020/09/13/town/

Теоретически, сделать безопасный для негров город несложно. Статистика показывает, что афроамериканцы самоуничтожаются подобно урану, когда набирают критическую массу. Таким образом, безопасный для негров город — это город, в котором 99% населения составляют обеспеченные белые или азиаты, и в котором полицейские жёстко следят за соблюдением закона.

На практике, боюсь, активисты БЛМ назовут мои рассуждения расистскими, ибо я руководствуюсь логикой и фактами, а это расизм.

2. В Мосгордуме предложили ограничить продажу долей в квартирах. Идея в том, чтобы защитить россиян:

https://lenta.ru/news/2020/09/09/realestateproblem/

Депутат Московской городской думы Наталия Метлина предложила ограничить россиян в имущественных правах и таким образом решить проблему с рейдерством. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Законопроект касается долей в квартирах посемейного проживания и их продажи посторонним людям. По словам Метлиной, приобретение долей собственности на стороне приводит к конфликтам. Если изменения вступят в силу, доли можно будет продавать только членам семьи.

Также перед заселением потенциальным собственникам нужно будет предоставить не только прописку и документы на право собственности, но и иметь долю в натуре, а не на бумаге. С помощью этого, депутат хочет ввести термин «квартира посемейного проживания».

«Эту ситуацию с продажей долей нужно пресекать полностью. Если в жилье нельзя выделить долю в натуре, то продавать такие доли нельзя. Если можно сделать отдельный вход, санузел, кухню — пожалуйста. В частном доме или в большой квартире при согласовании всех собственников так сделать можно. Но в обычной городской квартире, одно-, двух-, трехкомнатной — нет. Значит, доли продавать можно только внутри семьи», — заявила Метлина.

Разработчики законопроекта предполагают, что поправка поможет решить проблему с незаконным захватом собственности и с некоторыми судьями, которые намеренно позволяют рейдерам вселяться в квартиры. Депутат рассказала, что на данный момент эта проблема касается 147 миллионов россиян, а за последние несколько месяцев она получила более 300 обращений от пострадавших от рейдеров людей.

Логика тут есть: продажа долей в квартирах и вправду часто выливается в крайне некрасивые явления. Однако я не уверен, что запрет является решением проблемы.

3. Коллега genby приводит промежуточные результаты мировой гонки ковид-вакцин:

https://genby.livejournal.com/859100.html

Существует несколько фаз испытаний новой вакцины:

Фаза 1 – проверка безопасности вакцины и дозировка.

Фаза 2 – расширенные испытания безопасности вакцины.

Фаза 3 – вакцина проходит крупные тесты эффективности.

Фаза «Ограниченное применение» – вакцина одобрена для раннего или ограниченного использования.

Фаза «Утверждена» – вакцина утверждена для полноценного использования. <…>

Фазы «Ограниченное применение» достигли 3 вакцины. Это победители из России и Китая.

Россия. Научно-исследовательский институт Гамалеи проводит испытания вакцины, которую они назвали Gam-Covid-Vac (Спутник-V).

Китай. CanSino Biologics разработала вакцину на основе аденовируса под названием Ad5 в партнёрстве с Институтом биологии Академии военно-медицинских наук Китая.

Китай. Sinovac Biotech тестирует инактивированную вакцину под названием CoronaVac. Заявку на дозы этой вакцины предоставили Китай и Индонезия.

Главная надежда западного мира, вакцина AstraZeneca, которую хотели прививать европейские страны, приостановила испытания. Доброволец, заражённый этой вакциной, получил воспаление спинного мозга.