Из-за Фокина представительство Украины в Минске никто серьезно не воспринимает – Климкин

13.09.2020, 18:30, Новости дня

Действия заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина являются “спектаклем”. Об этом 13 сентября в Facebook заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Сначала Фокин говорит об особом статусе для всего Донбасса и все другое, что на голову не налезает, потом говорит, что все попало в цель, затем, что его не поняли, а когда его приглашают в парламент объяснить – отказывается. Страна наблюдает за этим спектаклем со всей гаммой эмоций от возмущения до смеха. Примерно те же эмоции у наших друзей и партнеров. Как результат – представительство Украины на минской площадке никто серьезно не воспринимает, это уже не изменить”, – написал он.

Дипломат считает, что “самое интересное в этой истории – как парламент примет отказ, который выглядит как пощечина”.

“У нас же парламентско-президентская реальность, по меньшей мере прописанная в Конституции, поэтому для Верховной Рады это вопрос самоуважения. Парламентарии теперь должны жестко требовать увольнения Фокина. Посмотрим, готова ли Верховная Рада пройти этот тест”, – подчеркнул Климкин.

Спочатку Фокін каже про особливий статус для всього Донбасу та все інше, що на голову не налазить, потім каже, що все… Posted by Pavlo Klimkin on Pühapäev, 13. September 2020

В интервью изданию “Страна”, опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – сказал он.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.

После критики Фокин сказал, что “если сторонники войны бесятся”, значит, его слова “попали туда, куда надо”.

Позже представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание “Страна” включило в интервью с Фокиным не все цитаты.