В Бресте против демонстрантов применили водомет. Видео

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13.09.2020, 18:30, Новости дня

Сегодня в Беларуси проходит масштабная протестная акция – Марш героев. В Минске задержано по меньшей мере 250 человек. Часть протестующих в столице направилась в элитный поселок Дрозды, где находится резиденция главы государства Александра Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

видео

Видео: Радыё Свабода / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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