 

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

13.09.2020, 18:08, Новости дня

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

Водомет был применен на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, сообщается на Telegram-канале сетевого издания tut.by.

Тем временем в Гродно, по сообщениям сетевого издания, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек.

Также на портале сообщается, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске. Протестная акция в Минске собрала несколько десятков тысяч человек.

Ранее сообщалось, что милиция в воскресенье задержала 250 участников протестных акций в центре белорусской столицы, а мобильные операторы снова снизили там скорость интернета.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / На границе Азербайджана и Армении произошли перестрелки

10.07 / Times – британский врач призвала привести себя в форму перед новой волной COVID-19

14.08 / Из-за новых вспышек коронавируса в Европе опять разворачивают полевые госпитали

12.09 / Стартовали предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

28.07 / США переживают волну банкротств

02.07 / Эксперт связал результаты голосования в НАО с внутренней повесткой региона

26.07 / Основную часть парада в Санкт-Петербурге открыл десантный катер «Иван Пасько» с ботиком Петра 1

14.09 / Лукашенко выразил желание держаться ближе к «старшему брату – России»

04.08 / Эксперт объяснил слова Трампа о «величайшей ошибке» в истории США

12.09 / Легкомоторный самолет упал в карьер в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска