Гонку «Формулы-1» приостановили после аварии канадского пилота

13.09.2020, 18:08, Новости дня

Гран-при Тосканы, гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», приостановлена из-за аварии канадского пилота Лэнса Стролла.

Гонщик врезался в заграждение после прокола колеса, болид тушили пожарные на трассе, передает ТАСС.

В каком состоянии пребывает Лэнс Стролл после аварии, не уточняется.

Согласно сообщению, в гонке продолжают участвовать 12 пилотов.

Напомним, «Формулу-1» останавливают уже во второй раз: ранее сообщалось об аварии во время британского этапа гонки. В первый раз это также произошло после прокола колеса.