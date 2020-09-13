«Новичок» начнут продавать в «Пятёрочке»

13.09.2020, 18:02, Разное

Сеть магазинов «Пятёрочка» первой в стране выставит на свои прилавки нервно-паралитический газ «Новичок» после снятия в России запрета на продажу боевых отравляющих веществ. Жидкость производства ФРГ будет продаваться в отделе бытовой химии.

«Все прекрасно знают наш лозунг «Пятёрочка выручает», и мы в очередной раз готовы его подтвердить, выложив на прилавки эту чрезвычайно полезную и не имеющую аналогов жидкость, прекрасно зарекомендовавшую себя по всему миру. Мы первыми среагировали на действия нашего правительства и уже заказали у немецких поставщиков крупную партию «Новичка», которая должна быть доставлена в ближайшие дни. Также для наших покупателей мы приготовили по этому случаю целых три акции: в первую неделю продаж «Новичок» будет иметь красный ценник и продаваться со скидкой 50%, в первый месяц купившие два флакона получат третий в подарок, ну и начисление за это вещество утроенных бонусных баллов на «выручай-карту» будет действовать постоянно. И ещё мы с радостью ждём наших пенсионеров: для них в утренние часы при покупке «Новичка» будут доступны дополнительные бонусы, благодаря которым они смогут поднять себе настроение, а также порадовать своих родных и соседей», — анонсировал расширение ассортимента генеральный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Не собираются отставать от «Пятёрочки» и другие ритейлеры. Так, в пресс-службе «Ашана» заявили, что из-за логистических трудностей отрава появится в их магазинах несколько позже, зато будет стоить значительно дешевле и разлита в «очень удобные для применения» 5-литровые канистры. А в сети гипермаркетов «Лента» намерены задействовать для рекламы нового товара бизнесменов Петрова и Боширова: «Они сами связались с нами и предложили свои услуги, посетовав на проблемы с витаминным бизнесом, связанными с пандемией коронавируса», — заявили в отделе маркетинга «Ленты».

Боевое отравляющее вещество «Новичок», синтезированное в секретных лабораториях КГБ в 80-х годах, предположительно, использовалась для отравления Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Несмотря на признание его химическим оружием, Россия решила разрешить его свободную продажу, поскольку на территории РФ данный яд «не производится».