Шеф-повар рассказал о правильном использовании лаврового листа

13.09.2020, 17:53, Разное

Специи и приправы улучшают вкусовые и ароматические свойства приготовленных блюд. Шеф-повар одного из ресторанов Сергей Синицын раскрыл секреты правильного использования лаврового листа.

Применение при готовке разнообразных натуральных добавок позволяет улучшить аромат пищи. Специи и пряности облагораживают блюда, делая их запах и вкус более богатым. Однако не все домохозяйки, как оказывается, умеют использовать приправы правильно. Так, многие добавляют лавровый лист целиком, и после окончания приготовления не вынимают его. При этом сладковатая пряность листа с немного горьковатым привкусом не способна раскрыться полностью.

Шеф-повар Сергей Синицын назвал такой способ ошибочным, так как он не позволяет раскрыть всю ароматическую и вкусовую гамму пряности. Чтобы получить максимальную пользу от лаврового листка, необходимо добавлять его в блюдо не ранее 5 или 10 минут до окончания готовки. Правильное использование лавра улучшает аппетит и пищеварение, выводит из организма камни и успокаивает нервную систему.

На один литр бульона рекомендуется класть не более одного листика лавра. При этом сразу после того, как блюдо снято с огня, специю необходимо вынуть из бульона. Только в этом случае у блюда появится приятный привкус и запах. Если же листья лавра находились в горячей жидкости слишком долго, да еще и интенсивно кипятились, горечь из эфирного масла перейдет в продукты и блюдо потеряет вкусовые качества. Кроме того, пишет «Слово и дело», в продаже всегда можно найти порошкообразную приправу, которую в некоторых случаях будет целесообразнее использовать на кухне.