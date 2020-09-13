Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship на высоту более 18 километров

13.09.2020, 17:53, Разное

Илон Маск обнародовал новые планы в покорении космических глубин. Согласно намерениям бизнесмена-новатора, корабль Starship ожидает запуск на высоту свыше 18 километров.

Уже в ближайшее время состоится тестовый полет прототипа, заявляет основатель компании SpaceX. Причем для подготовки новой миссии Starship понадобится не более недели, уверен Маск. Доработанная и усовершенствованная модификация корабля SN8 получит носовой обтекатель и стабилизаторы, после чего все оборудование будет готово к использованию. После огневых испытаний корабль производства корпорации Илона Маска будет выведен на высоту в 18,3 километра. Достигнув заданной точки, прототип вернется на Землю.

На странице своего профиля в соцсети Twitter бизнесмен рассказал, что новое оснащение космического судна гарантирует впечатления для всех, кто внимательно следит за деятельностью SpaceX. Напомним, детищу американского бизнесмена принадлежит разработка успешных ракет для выведения ракет в космос. Ими Соединенные Штаты заменили российские носители для запуска своих шаттлов.

В целом же задачей Starship является грядущее покорение Марса. Для этого кораблю будет нужна специализированная плавучая платформа. Над ее созданием корпорация уже начала работу, после завершения которой, как пишет «Ньюинформ», строение появится на побережье Мексиканского залива.