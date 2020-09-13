Эксперты призывают срочно очистить орбиту от опасного космического мусора

13.09.2020, 17:48, Новости дня

Группа экспертов из разных стран проанализировала тысячи космических обломков на земной орбите и составила список самых опасных фрагментов космического мусора, которые следует как можно скорее ликвидировать. Иначе, если не принять срочные меры, в ближайшие годы это сулит катастрофу, пишет Forbes.



Pixabay

Группа квалифицированных экспертов составила доклад, посвящённый самым опасным фрагментам космического мусора, которые находятся сейчас на низкой околоземной орбите. Они призывают как можно скорее принять меры и удалить оттуда эти объекты, пока не произошла катастрофа, пишет Forbes. В этом исследовании принимали участие 11 научных коллективов из США, России, Китая, Японии, а также из разных стран Европы. Составленный ими доклад будет представлен в октябре на Международном конгрессе астронавтики, поясняется в статье.

Учёные проанализировали тысячи крупных космических обломков, которые вращаются в настоящее время на низкой орбите вокруг Земли. Цель этой работы заключалась в том, чтобы совместно решить, какие из этих объектов могут образовать наибольшее количество космического мусора в случае столкновения. Эксперты составили общую классификацию по степени вероятности столкновения с другими объектами, а также по массе, высоте и некоторым другим показателям, говорится в статье.

При этом каждая группа провела собственный анализ и дала оценку, чтобы определить наиболее опасные фрагменты. После чего все списки были сведены в общий перечень, включивший 50 объектов, пишет Forbes. «Такого раньше никогда не было. 11 разных команд из 13 стран и организаций договорились о том, какие объекты наиболее опасны», — рассказал Даррен Макнайт из американской компании Centauri, ведущий автор этого доклада.

К первым 20 наиболее опасным фрагментам в этом списке относятся большие ракетные ускорители, запущенные в космос Россией ещё во времена СССР и позднее, в том числе в рамках СНГ, в период с 1987-го по 2007 год. Каждый такой ускоритель (обозначение в списке SL-16 R/B) весит 9 тыс. кг, при этом высота их орбиты превышает 800 км. В случае столкновения двух таких ускорителей «произойдёт катастрофа», так как количество образовавшихся в космосе обломков при этом будет огромно, предупреждают эксперты.



«Если столкнутся два девятитонных объекта, количество мусора на низкой околоземной орбите мгновенно удвоится. Появится 15 тысяч отслеживаемых объектов. Это будет самое серьёзное событие из всех возможных. И шансов на такое столкновение каждый год — не один на миллион, а один на тысячу», — подчёркивает Макнайт.

По его словам, проблема в том, что эти ракетные двигатели летают в космосе общими группами, сохраняя одну и ту же орбитальную траекторию относительно друг друга. «Такие скопления формируются десятилетиями. Риск существует круглый год. И с каждым годом совокупная вероятность столкновения возрастает», — отметил эксперт в интервью Forbes.

В перечень также вошли сразу несколько спутников, самым опасным из которых считается запущенный в 2002 году Европейским космическим агентством спутник ENVISAT, который сейчас уже не выполняет никаких функций. Он весит 7800 кг, а высота его орбиты составляет 765 км, сообщается в статье. Также серьёзную опасность, по оценкам экспертов, представляет российский спутник «Метеор 3М», выведенный на орбиту в 2001 году, и запущенные в 1996-м и 2002 году японские спутники ADEOS I и ADEOS II.



Остальная часть списка опасного космического мусора почти целиком состоит из российских ракетных ускорителей и спутников — если не считать двух японских ракетных ускорителей, одного китайского и одного французского, отмечается в статье. В целом 43 объекта из общего перечня имеют российское происхождение, включая 35 ракетных ускорителей и восемь спутников, пишет Forbes.

Учёные очень надеются, что поднятая ими тревога по поводу этих опасных объектов заставит правительства разных стран и авиакосмическую отрасль начать работу по ликвидации космического мусора. В целом к нему относится уже более 3 тыс. исчерпавших свой ресурс и вышедших из строя спутников, около 15 тыс. небольших фрагментов, которые ещё можно отследить, и более 150 тыс. «смертоносных неотслеживаемых космических обломков», подчёркивается в статье: «Весь этот мусор представляет серьёзную опасность для спутников как сейчас, так и в будущем».



Цель подготовленного доклада — показать, какие объекты следует ликвидировать в первую очередь, чтобы очистить околоземную орбиту, поясняет автор. В последние годы было выдвинуто уже несколько предположений о том, как это можно было бы осуществить на пратике. Однако проблема заключается в том, что 37 объектов из 50 по списку имеют массу свыше 2 тыс. кг — и прежде всего, это крупные российские ракетные ускорители, оставленные на околоземной орбите, говорится в статье.

Поэтому придётся придумать другие способы для предотвращения столкновений, не пытаясь убрать эти объекты с орбиты, так как их возвращение в плотные слои атмосферы представляет серьёзную опасность из-за огромной массы, предупреждают эксперты. «Своевременное предотвращение столкновений (скажем, за счёт применения облаков газа, меняющих траекторию объектов), долговременные решения по снижению опасности мусора и нанобуксиры — это три разных подхода. Идея заключается в следующем: увидев, что объекты опасно сближаются, надо слегка «подтолкнуть» один из них, чтобы избежать столкновения», — пояснил Макнайт.



ООН уже разработала для компаний и стран различные инструкции, направленнные на ликвидацию космического мусора в течение ближайших 25 лет. Однако эти инструкции носят рекомендательный характер, поэтому никто их не выполняет, подчёркивается в статье. Многие призывают правительства предпринимать более решительные действия по «очистке орбиты» — поскольку только так мы сможем обеспечить будущим поколениям людей такой же доступ к космическому пространству, какой мы имеем сегодня, пишет Forbes.

Макнайт и его коллеги очень надеются, что их доклад поможет людям осознать те огромные опасности, которые представляет орбитальный мусор, и понять, что эту проблему необходимо срочно решать, говорится в статье. Сейчас многие вспоминают фильм «Гравитация», где показан «синдром Кесслера», как называют цепную реакцию столкновений космических обломков. По оценкам экспертов, такой сценарий будет возможен только через несколько столетий, но уже в ближайшие годы нас ждут и другие серьёзные последствия.

«В ближайшие десять лет нас будет тревожить отнюдь не «синдром Кесслера», а то обстоятельство, что работоспособные спутники не смогут больше надёжно функционировать из-за большого количества смертоносных и неотслеживаемых обломков. Это негативно отразится на глобальной экономике, на связи, на дистанционном зондировании, на борьбе со стихийными бедствиями и авариями и даже на финансовых операциях», — предупреждает Макнайт. Такое развитие событий гораздо более вероятно, а негативные последствия для людей будут намного существеннее, если не принять срочные меры, чтобы этого избежать, заключает Forbes.