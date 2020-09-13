Ассанжа преследуют за неудобную правду, и Трампу пора его помиловать

13.09.2020, 17:48, Новости дня

Британский суд начал рассмотрение вопроса об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передаёт Fox News. Как заявил в интервью каналу американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем Эдвардом Сноуденом, Ассанжа и Сноудена преследуют представители так называемого «глубинного государства», возомнившие, что у них больше власти, чем у президента. По мнению Гринвальда, Дональд Трамп способен прекратить эти незаконные дела, помиловав обоих разоблачителей, и такой шаг даже будет для него политически выгодным.

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа ещё с момента его ареста прошлой весной в посольстве Эквадора в Лондоне, где он по сути был изолирован много лет, держат в тюрьме строгого режима. Теперь наконец начался суд о его экстрадиции. По оценке адвоката Ассанжа, в случае, если его всё-таки экстрадируют в США, ему будет грозить до 175 лет тюрьмы — у нас в стране ему предъявили обвинения в шпионаже. Сайт Wikileaks рассказал о многом, и некоторые из раскрытых им данных нам было полезно узнать — в том числе и информацию о коррупционных махинациях внутри национального комитета Демократической партии в 2016 году.

Так в чём же дело? Почему наш минюст так агрессивно ухватился за него? За всем этим с самого начала следил Гленн Гринвальд — вы его, конечно, помните, он журналист и основатель ресурса Intercept, и сегодня он выходит с нами на связь.

Гленн, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Думаю, что многие люди уже наслушались за долгие годы о том, что Джулиан Ассанж — нехороший человек, который нанёс США вред, а США теперь восстановят справедливость в рамках этого дела. Какова ваша позиция по этому вопросу? Расскажите, что нам следует знать о Джулиане Ассанже за три минуты.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, сооснователь The Intercept: Не будем забывать, Такер, что уголовное дело против Джулиана Ассанжа открыли при администрации Барака Обамы из-за того, что в 2010 году Wikileaks опубликовал пакет документов, ни один из которых не нанёс кому-либо вреда — такого не заявляют даже власти. Эти документы были очень неудобными для администрации Обамы, поскольку раскрыли немало злоупотреблений и лжи, озвученной её чиновниками по поводу бесконечных войн, которые Пентагон и ЦРУ твёрдо намерены продолжать. Неудобными эти документы были и лично для Хиллари Клинтон.

По этой причине администрация инициировала расследование с привлечением большого жюри, сделав таким образом попытку привлечь Ассанжа к ответственности за то, что он передал информацию публике. Он, сотрудничая с New York Times и Guardian, публиковал крайне неудобную информацию о нашей машине бесконечных войн и о неоконсерваторах, работавших внутри администрации Обамы.

Чтобы понять, что здесь происходит, нужно рассмотреть очень похожее дело, упомянутое недавно президентом Трампом — уголовное преследование той же администрацией Обамы Эдварда Сноудена всё по той же причине, за то, что он разоблачил ложь Джеймса Клэппера (бывший директор Национальной разведки. — ИноТВ), раскрыл информацию о существовании под контролем ЦРУ и АНБ огромной системы слежки, которую эти ведомства могут применять против американских граждан.

Разумеется, всё это исходит не от президента Трампа, ведь он в 2016 году хвалил Wikileaks за то, что этот сайт предоставлял гражданам информацию, он на собственном опыте испытал, как разведведомства могут злоупотреблять этой системой слежки — собственно, они ей в 2016-м и злоупотребили. Нет, всё это исходит от людей, работающих в ЦРУ и Пентагоне, настаивают на продолжении бесконечных войн и считают, что они сами себе правительство и имеют больше власти, чем президент.

На этой неделе я опубликовал у себя речь президента Дуайта Эйзенхауэра с предостережением о том, что наш военно-промышленный комплекс, который мы с некоторых пор называем «глубинным государством», начинает концентрировать в своих руках больше власти, чем имеет президент. Чак Шумер (сенатор от штата Нью-Йорк. — ИноТВ) незадолго до инаугурации президента Трампа предупреждал, что бросать вызов ЦРУ для Трампа будет безрассудным шагом, поскольку у ЦРУ есть много способов поквитаться с любым человеком, который им мешает.

Вот в чём суть этих дел, Такер — эти люди наказывают Джулиана Ассанжа и пытаются сделать то же самое с Эдвардом Сноуденом за то, что они рассказали гражданам определённые факты об администрации Обамы, о которых люди имеют право знать. Недавно они заявили Трампу: «Вы не управляете страной, хоть и победили на выборах; страной управляем мы». Они провоцируют его на то, чтобы он, применив свои полномочия по помилованию, положил конец этим незаконным уголовным делам, в результате которых Джулиан Ассанж на восемь лет попал в изоляцию за то, что заявил правду, а Эдвард Сноуден — на семь лет оказался в изгнании в РФ лишь за то, что он рассказал гражданам о фактах, неудобных для очень могущественных чиновников правительства.

То есть — и у вас на ответ есть тридцать секунд — президент может помиловать Джулиана Ассанжа хоть сейчас, и всё это прекратить, правильно я понимаю?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Он может помиловать и Ассанжа, и Эдварда Сноудена, и многие политики всех убеждений, как на левом, так и на правом фланге, выступают за такие помилования. Такой шаг станет для президента выгодным с политической точки зрения, а разозлит он только Сьюзан Райс (экс-постпред США при ООН. — ИноТВ), Джон Бреннан (бывший директор ЦРУ. — ИноТВ), Джим Коми (бывший глава ФБР. — ИноТВ) и Джеймс Клэппер, ведь именно их разоблачили Ассанж и Сноуден.

Это было самый эффектный краткий пересказ этой истории на моей памяти. С нами был Гленн Гринвальд. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 11 сентября 2020 года.