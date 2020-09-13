Военные грузовики перекрыли дорогу протестующим в Минске

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13.09.2020, 17:48, Новости дня

Колонна военных грузовиков перекрыла проспект Победителей в Минске, по которому десятки тысяч протестующих движутся в сторону района Дрозды, где живут высокопоставленные белорусские чиновники.

Кроме военных грузовиков на месте находятся усиленные отряды ОМОНа со щитами в руках, а также водометы и машины, оснащенные системой заграждений «Рубеж», передает ТАСС.

Отмечается, что манифестанты уже подошли к заграждению, активных действий пока никто не предпринимает.

Напомним, в воскресенье в Минске стартовал новый многотысячный митинг несогласных с объявленными результатами президентских выборов в Белоруссии. Массовые протестные акции начались 9 августа по всей Белоруссии.



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