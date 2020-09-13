Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 29 миллионам

13.09.2020, 17:40, Новости дня

Число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в мире приблизилось к 29 миллионам.

США занимают первое место по числу инфицированных – более 6,4 миллиона человек.

Индия обошла Бразилию, заняв второе место с 4,7 миллиона случаев. Число инфицированных в крупнейшем индийском штате Махараштра, где находится финансовая столица страны, Мумбаи, в субботу превысило 1 миллион человек, что стало серьезным препятствием для попыток страны оживить свою экономику.

В Бразилии зарегистрировано 4,3 миллиона случаев заболевания.

Медицинский журнал New England Journal of Medicine опубликовал статью, в которой говорится, что всеобщее ношение масок «может помочь снизить тяжесть болезни и привести к тому, что значительная часть новых заражений будет носить бессимптомный характер».

Если такое допущение верно, говорится в статье, то ношение масок может стать формой прививки, которая «создаст иммунитет и таким образом замедлит распространение вируса» на время глобального ожидания вакцины.

В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу было зафиксирован рекордный суточный прирост новых заражений, 1007 случаев, превысивший пиковые

значения мая. Власти напомнили жителям о необходимости соблюдения мер профилактики, когда ежедневный прирост заболеваемости в пять раз превысил показатели месячной давности.

На греческом острове Лесбос в субботу прошла мирная акция протеста просителей убежища против строительства нового лагеря, после того как несколько пожаров на этой неделе уничтожили переполненный лагерь «Мария», вынудив людей спать под открытым небом четыре ночи подряд.

Демонстранты требуют, чтобы им дали возможность покинуть остров, после того как лагерь, рассчитанный на 2750 человек, был переполнен настолько, что после пожаров более 12 тысяч человек остались без крыши над головой. Чиновники утверждают, что пожары стали результатом поджогов, устроенных некоторыми обитателями лагеря, возмущенными новыми карантинными мерами, которые были введены после того, как 35 человек заразились COVID-19.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила клинические испытания экспериментальной вакцины против COVID-19, получив разрешение регулятора.

«Клинические испытания вакцины против коронавируса AstraZeneca Oxford, AZD1222, возобновились в Великобритании после того, как Управление по регулированию оборота лекарственных средств подтвердило, что это безопасно», – говорится в заявлении компании, распространенном в воскресенье.

Фармацевтическая компания приостановила испытания во вторник, в связи с тем, что один участник испытаний заболел после получения экспериментального препарата. В тот же день компания пояснила, что приостановка является «обычной процедурой, которая проводится каждый раз, когда у одного из участников испытаний возникает потенциально необъяснимое заболевание».

Препарат компании AstraZeneca является одной из девяти кандидатных вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний на людях во всем мире.

31 августа компания начала набирать 30 тысяч волонтеров 31, и вакцина была протестирована на небольших группах в Бразилии и других странах Южной Америки до временной приостановки испытаний.