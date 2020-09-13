 

В Белоруси по требованию властей ограничен мобильный интернет – провайдер

13.09.2020, 17:10, Новости дня

В Минске 13 сентября ограничили мобильный интернет по требованию властей Беларуси. Об этом проинформировал провайдер телекоммуникационных услуг А1.

“В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги”, – говорится в сообщении.

В компании выразили надежду “на скорое восстановление обслуживания”.

13 сентября в Беларуси проходит масштабная протестная акция – Марш героев. Силовики подтянули в Минск военную технику и автозаки.

По данным российского “Интерфакса”, в центре Минска собрались более 150 тысяч протестующих, по данным МВД Беларуси – меньше 3 тыс.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В связи с акциями протеста в Беларуси уже был заблокирован интернет.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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