Власти Австрии заявили о начале второй волны COVID-19

13.09.2020, 17:10, Новости дня

В Австрии начинается вторая волна COVID-19, поскольку число случаев заболевания растет. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, отмечает RTE.

С пятницы, 11 сентября, по субботу, 12 сентября, в Австрии зафиксировали 869 новых случая заболевания, более половины из них – в Вене.

Курц призвал население придерживаться антивирусных мер и сокращать социальные контакты, а также предупредил, что скоро будет достигнута отметка в 1000 случаев в день.

11 сентября Курц объявил, что с 12 сентября правительство расширит обязательное ношение масок и введет новые ограничения на мероприятия.

В частности маски теперь обязательны во всех магазинах и общественных заведениях, в дополнение к тем местам, где их уже необходимо носить, например, в супермаркетах и общественном транспорте.

По данным университет Джонса Хопкинса, в Австрии с начала пандемии подтверждено 33 тыс. случаев заражения, 756 человек умерли. Всего в мире заболели 28,7 млн человек, умерли – 920,8 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.