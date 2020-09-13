Марш героев в Минске. Протестующие подошли к поселку, где живет Лукашенко, прозвучал выстрел в воздух

13.09.2020, 17:10, Новости дня

Когда колонна участников Марща героев, который проходит в Минске, приблизилась к пригородному поселку Дрозды, прозвучал выстрел. Об этом сообщил Telegram-канал Onliner.

“Одна из колонн дошла до преграды, которую выстроили силовики в районе улицы Нововиленской. Между протестующими и силовиками было расстояние примерно 50 метров. Люди перекрикивались и пытались спорить. После появились машины со щитами. Расстояние сократилось практически максимально. В какой-то момент прозвучал предупредительный выстрел в воздух”, – говорится в сообщении.

В Дроздах находятся резиденции руководителей страны, включая президента Александра Лукашенко.

“Радыё Свабода” пишет, что на Нововиленской есть задержанные. Люди скандируют “Трибунал!”

Как информирует TUT.BY, основное противостояние демонстрантов и милиции происходит возле торгового центра “Арена Сити” по пути в Дрозды.

“Протестующие и силовики возле “Арена Сити” остановились на расстоянии 20 метров друг от друга. От силовиков два человека вышли на переговоры. Они попросили собравшихся разойтись. Люди отказались”, – сказано в репортаже издания.

Фото: tut.by

По данным МВД Беларуси, в Минске сегодня задержаны около 250 участников протестной акции.

В Беларуси 13 сентября проходит Марш героев. Силовики подтянули в Минск военную технику и автозаки. По данным российского “Интерфакса”, в центре столицы собралось более 150 тысяч протестующих.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.