ЦИК зафиксировал рекорд и антирекорд явки на выборы в региональные парламенты

13.09.2020, 17:08, Новости дня

Самая высокая явка на выборах в региональные парламенты зафиксирована в Белгородской области, самая низкая – в республике Коми.

В Белгородской области проголосовали 48,91% избирателей, в Коми – 25,13% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ, передает РИА «Новости».

Напомним, на 13 сентября в РФ назначен Единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8.00 в воскресенье на Камчатке (23.00 мск субботы). В этот день проходят выборы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.