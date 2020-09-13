Чубайс предложил передать в аренду Китаю мавзолей и тело Ленина

13.09.2020, 16:56, Разное

Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс предложил правительству передать мавзолей Ленина вместе с телом первого главы советского государства в аренду Китаю на 10 лет.

По словам экономиста, мера поможет сделать рентабельным содержание объекта в центре Москвы.

– Как вы знаете, в Китае Ленина до сих пор почитают и для многих китайцев он одна из ключевых фигур в мировой истории. В России же, напротив, всё больше граждан выступают за его захоронение. Ко мне недавно обратилась группа китайских бизнесменов с предложением временно перенести мавзолей вместе с телом Ленина в Пекин, чтобы каждый гражданин КНР мог посетить усыпальницу вождя мирового пролетариата. Китайцы готовы взять на себя все расходы по перемещению мавзолея и ежегодно выплачивать России по 100 миллионов долларов в качестве арендной платы. Идея эта уже одобрена руководством КНР. Мы так и денег заработаем, и с Китаем отношения наладим, и Ленина из центра Москвы уберём, — заявил Чубайс.

Вырученные от аренды средства планируется направить на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и пострадавшим от ОБХСС советским предпринимателям.